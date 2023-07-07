Культовый певец честно рассказал о противостоянии с Эрнстом

Культовый певец честно рассказал о противостоянии с Эрнстом
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде не сразу удалось пробиться на экраны

Известный российский певец Кай Метов в свое время был настоящей легендой. В 1990-е годы многие жители нашей страны с ума сходили по молодому талантливому артисту с проникновенным голосом. Однако оказалось, что несмотря на талант, далеко не все двери были открыты для звезды. Артист рассказал, как пытался покорить генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.

Метов отметил, что в годы популярности его песни играли практически на всех дискотеках. Однако Кай мечтал о другом. Артист очень хотел пробиться на телевидение, но это ему не удавалось. Звезду весьма удивляло, что сцены с его участием вырезали практически все федеральные каналы.

С чем была связана такая немилость, певец понять не мог. В какой-то момент стало очевидно, что подобное развитие событий невозможно назвать случайностью. Артист решил пойти на хитрость и добиться встречи с главой первой кнопки Константином Эрнстом.

Каю помогло счастливое стечение обстоятельств. Он догадался договориться с одной из команд КВН. В итоге артист вышел на сцену вместе с юмористами. В тот момент в жюри сидел Константин. Певец утверждает, что медиамагнат был очень удивлен его феерическому появлению.

После этой выходки, как отмечает Метов, его наконец-то стали показывать по телевизору. Артист очень рад, что сумел проломить такую мощную оборону и вырвался на голубые экраны.

Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
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