В родном Могилеве увековечили память Бориса Моисеева

В родном Могилеве увековечили память Бориса Моисеева
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
С этим белорусским городом связано детство и отрочество известного певца

Детство и отрочество Бориса Моисеева связаны с городом Могилевым. К первой годовщине со дня смерти знаменитого танцора и певца на доме №54 на улице Челюскинцев, где он жил, открылась мемориальная доска. Борис Моисеев жил тут с 1954 по 1968 годы. И всегда говорил, что однажды на его родном доме появится доска, увековечивающая этот факт биографии. Тогда это воспринималось как шутка.

Но артист добился этого права – ему повесили доску, как вешают знаменитым маршалам, актерам и спортсменам. Автор доски – молодой скульптор Филипп Трушин, открытый в свое время Еленой Этуш, вдовой Владимира Этуша. Он делал доску на доме в центре Москвы, где жил актер, он же занимался и памятником на его могиле на Новодевичьем кладбище столицы.

Мемориальная доска Моисеева представляет собой метровую медаль, выполненную из гранитного зеркального круга, с узнаваемым профилем Бориса Моисеева, как на обложке одного из самых известных его альбомов "Лебедь", который вышел в 2000-м. По кругу размещены слова артиста: "Я люблю этот город, я люблю этот дом".


По задумке скульптора Филиппа Трушина, зеркальный черный гранит отражает город, в котором провел свое детство Борис Моисеев, а форма круга символизирует законченность танца. Работа над доской шла полгода. Параллельно скульптор занимался созданием памятника певцу, который откроется на Троекуровском кладбище в годовщину его смерти.

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