Оскорблять Родину за деньги: знаменитый певец сделал удивительное признание

К артисту обратились с наглым предложением

Известный исполнитель, который принимал участие в популярном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2008-м году, Руслан Алехно поделился любопытной информацией с общественностью. Белорусский артист заявил, что однажды к нему поступило предложение подзаработать на клевете в адрес родного государства.



Так, некие лица обратились к популярному исполнителю и заявили, что готовы заплатить ему кругленькую сумму денежных средств, если он согласится охаивать родную страну. Руслан отказал провокаторам в резкой форме.



Также Алехно подчеркнул, что происходящее сегодня в российском шоу-бизнесе весьма его расстраивает. Артист осуждает наших знаменитостей, решивших пойти против Родины и отправиться за рубеж.



Впрочем, звездный исполнитель уверен, что большинство его коллег стоят на патриотических позициях и продолжат поддерживать решение страны встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса.

