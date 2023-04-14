Оскорблять Родину за деньги: знаменитый певец сделал удивительное признание

Оскорблять Родину за деньги: знаменитый певец сделал удивительное признание
Фото: www.unsplash.com
К артисту обратились с наглым предложением

Известный исполнитель, который принимал участие в популярном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2008-м году, Руслан Алехно поделился любопытной информацией с общественностью. Белорусский артист заявил, что однажды к нему поступило предложение подзаработать на клевете в адрес родного государства.

Так, некие лица обратились к популярному исполнителю и заявили, что готовы заплатить ему кругленькую сумму денежных средств, если он согласится охаивать родную страну. Руслан отказал провокаторам в резкой форме.  

Также Алехно подчеркнул, что происходящее сегодня в российском шоу-бизнесе весьма его расстраивает. Артист осуждает наших знаменитостей, решивших пойти против Родины и отправиться за рубеж.

Впрочем, звездный исполнитель уверен, что большинство его коллег стоят на патриотических позициях и продолжат поддерживать решение страны встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса.

Источник: Жизнь и судьба ✓ Надежный источник
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