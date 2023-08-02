"Сил на борьбу не осталось": новый поворот в споре из-за наследства Моисеева

Певец оставил многомиллионное состояние

Исполнитель хита "Голубая луна" покинул этот мир почти год назад. Но разговоры о нем и о его жизни не утихают. Некоторые детали вскрылись на фоне разборок о наследстве прославленного артиста. У Бориса Моисеева, напомним, осталось многомиллионное состояние.

Когда певец умер, объявился его старший брат Маркс Толкач, который, как говорят близкие покойного, в последние годы не поддерживал с ним связь. У родственника же другая версия: находясь в Канаде, он пытался общаться с музыкантом, но ему якобы в этом мешал его помощник Сергей Горох, который впоследствии и получил все наследство.

Брат Бориса Моисеева пытался ему в этом помешать. Как рассказал Маркс Толкач, он обратился к звездному адвокату Александру Добровинскому, но затея не увенчалась успехом. У родственника даже появились мысли о том, что защитник был в сговоре с Сергеем Горохом.

Теперь в споре из-за наследства артиста новый поворот. Как пишет Пятый канал, брат музыканта решил бросить это дело.

"Сил на борьбу не осталось", – сказал 83-летний родственник.

Маркс Толкач добавил, что такой исход, конечно, его расстроил, ведь он вложил много сил и средств в брата, когда тот был маленьким. А потому надеялся получить хотя бы половину наследства.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что спустя год всплыла неожиданная причина смерти Бориса Моисеева.