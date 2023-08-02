"Сил на борьбу не осталось": новый поворот в споре из-за наследства Моисеева

"Сил на борьбу не осталось": новый поворот в споре из-за наследства Моисеева
Борис Моисеев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец оставил многомиллионное состояние

Исполнитель хита "Голубая луна" покинул этот мир почти год назад. Но разговоры о нем и о его жизни не утихают. Некоторые детали вскрылись на фоне разборок о наследстве прославленного артиста. У Бориса Моисеева, напомним, осталось многомиллионное состояние. 

Когда певец умер, объявился его старший брат Маркс Толкач, который, как говорят близкие покойного, в последние годы не поддерживал с ним связь. У родственника же другая версия: находясь в Канаде, он пытался общаться с музыкантом, но ему якобы в этом мешал его помощник Сергей Горох, который впоследствии и получил все наследство. 

Брат Бориса Моисеева пытался ему в этом помешать. Как рассказал Маркс Толкач, он обратился к звездному адвокату Александру Добровинскому, но затея не увенчалась успехом. У родственника даже появились мысли о том, что защитник был в сговоре с Сергеем Горохом. 

Теперь в споре из-за наследства артиста новый поворот. Как пишет Пятый канал, брат музыканта решил бросить это дело.

"Сил на борьбу не осталось", – сказал 83-летний родственник. 

Маркс Толкач добавил, что такой исход, конечно, его расстроил, ведь он вложил много сил и средств в брата, когда тот был маленьким. А потому надеялся получить хотя бы половину наследства. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что спустя год всплыла неожиданная причина смерти Бориса Моисеева.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Инцидент на границе едва не привел к столкновению Польши и Белоруссии

Страны обмениваются взаимными обвинениями

"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС

Судьи отреагировали на решение МВД России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей