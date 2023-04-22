Пугачева запустила процесс очищения российской эстрады

Один шаг звезды резко изменил ситуацию

Как известно, в свое время знаменитая российская певица Алла Пугачева была своего рода "серым кардиналом" отечественного шоу-бизнеса. Ее спешный побег в Израиль ожидаемо сильно изменил ситуацию.



Многие знаменитости жаловались, что именно по решению Аллы Борисовны им был закрыт путь на российскую сцену. Пугачева чувствовала себя полноправной владелицей эстрады: тем, кому она покровительствовала, были открыты все дороги. А вызвавшие неприязнь певицы артисты могли ставить крест на своей карьере.



Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации Киева Пугачева отчалила за рубеж. Этот решительный шаг экс-примадонны запустил важный процесс в сфере российского шоу-бизнеса. На соответствующие перемены обратил внимание известный журналист и блогер Вадим Манукян.



Эксперт по светской тусовке подчеркнул, что многие протеже Пугачевой в сложный для страны период проявили себя не лучшим образом и постепенно уходят в тень. Теперь они вынуждены уступить место на сцене действительно талантливым артистам, которым отныне не нужно искать одобрение у Пугачевой. Таким образом, отъезд экс-примадонны запустил своеобразный процесс очищения отечественной эстрады.

