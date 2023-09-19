Главные премьеры сезона: что готовят лучшие столичные театры

Обзор самых интересных спектаклей Москвы, которые нельзя пропустить

ТЕАТР ИМ. МАЯКОВСКОГО

Театр Маяковского и Мобильный Художественный Театр приглашают на аудиоспектакль-прогулку "Двадцать третий год: Маяковка и окрестности", приуроченный к 100-летию Театра Маяковского. Светлана Немоляева играет Жанну Д’Арк, Анна Ардова спорит с Алисой Коонен, Игорь Костолевский читает письма Станиславского! Побродить по окрестностям Большой Никитской и подслушать голоса легендарных Мейерхольда и Бабановой, Эйзенштейна и Книппер-Чеховой, узнать из первых уст уникальные истории артистов Театра Маяковского о поступлении в ГИТИС, студенчестве и их личном "театральном романе" с Маяковкой можно бесплатно, скачав аудиогид. Среди других восьми премьер театра – "Мера за Меру" У. Шекспира в постановке Саши Золотовицкого. В этой "антикомедии" много дерзкой живой музыки, гротесково-клоунадного начала и площадного юмора, сближающего Шекспира с газетными заголовками сегодняшнего дня.

ТЕАТР НАЦИЙ

Первой премьерой сезона станет спектакль Данила Чащина "Последнее лето". Главные роли исполнят Вениамин Смехов, Юлия Пересильд / Елена Николаева, Михаил Тройник / Дмитрий Чеботарев, Иван Добронравов и другие. В основе постановки – киносценарий "Куоккала" Анны Козловой, писательницы и автора популярных сериалов "Краткий курс счастливой жизни", "Садовое кольцо", "Медиатор". Действие спектакля происходит во время Первой мировой войны в курортном поселке с финским названием Куоккала (современное Репино, Ленинградская область). В начале XX века этот поселок был популярным местом летних резиденций у жителей Петербурга. Главная героиня спектакля Анна – жена офицера, ее окружение – сосед-доктор, сын-подросток, внезапно вернувшийся с войны муж, другие близкие родственники и прислуга. Они проводят летние вечера в духе чеховских персонажей – спорят о судьбах родины, скучают, философствуют, читают вслух и устраивают спиритические сеансы, стараясь не замечать, что их идиллический мир вытесняется новым жестоким веком.

МХТ ИМ. ЧЕХОВА

Первой премьерой сезона станет "Занавес". Пьеса Андрея Стадникова, режиссер Юрий Квятковский. Жанр спектакля определен как "документальный фильм на сцене". О жизни за знаменитым занавесом с чайкой, куда очень трудно попасть и откуда еще труднее уйти, о театре, как месте силы и черной дыре, об "уволиться или повеситься", о добровольной неволе и, в конце концов, о себе расскажут в спектакле "Занавес" женщины Художественного театра. В ролях: Ольга Воронина, Елизавета Ермакова, Надежда Жарычева, Мария Зорина, Мария Карпова, Анастасия Скорик, Мария Сокова, Мария Сокольская, Дарья Юрская, Маргарита Якимо. Среди других премьер театра – "Маскарад с закрытыми глазами" Петра Шерешевского по мотивам пьесы Михаила Лермонтова "Маскарад". "Как вам это понравится" Уильяма Шекспира в постановке Юрия Муравицкого и "Театральный роман" Михаила Булгакова (реж. Денис Азаров).

НОВЫЙ ТЕАТР

Уже в октябре Новый Театр пригласит детей с родителями на две премьеры: 1 октября в Международный день музыки состоится первый показ "Детского альбома Чайковского" (ко-продукция Нового Театра и Московского оперного дома), а 28 октября – "Морозко". Художественный руководитель театра Эдуард Бояков анонсировал также премьеры спектаклей "Лавр", "Петр и Феврония" и "Николай. Простой чудотворец". Они будут поставлены в редком для современного театра жанре – "житие". Важным проектом Нового Театра станет серия поэтических спектаклей "Поэт. док".

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

Алексей Толстой ближе всех из классиков русской литературы подошел к подлинному духу древнерусской истории в своем историко-художественном творчестве. Его произведения необыкновенно актуальны, в первую очередь, своей внутренней свободой, трезвостью оценок и добротой, которой сегодня так не хватает. В своей последней (неоконченной) пьесе "Посадник" он достоверно воссоздал общественную организацию и психологическую атмосферу Великого Новгорода – средневековой, возвышенно-аристократической, по мнению самого писателя, республики. Герои пьесы – свободолюбивые новгородцы, борющиеся с теми, кто желает поработить их вольный город. Спектакль по этой пьесе представляет Сергей Виноградов. В ролях: Павел Курочкин, Дмитрий Лямочкин, Егор Васильев, Илья Роговин, Вячеслав Семеин, Алексей Ермаков и другие.

ТЕАТР САТИРЫ

Театр сатиры откроет юбилейный сотый сезон пьесой, которая была написана 90 лет назад специально для театра, но никогда не появлялась на сцене. Режиссер и художественный руководитель театра Сергей Газаров готовит постановку "Иван Васильевич" и планирует вернуть ей первоначальные смыслы, заложенные Михаилом Булгаковым. Режиссер столкнет на сцене две эпохи – времена НЭПа и русского Средневековья. Комедия положений режиссера ярко иллюстрирует булгаковскую фантасмагорию филигранно продуманным действием, подтверждая простую истину – человек не меняется. В каком бы столетии он не находился.

ТЕАТР ТЕРЕЗЫ ДУРОВОЙ

Премьерой музыкально-драматического спектакля "Дубровский" "Театр Терезы Дуровой" откроет 31-й сезон. В режиссера интерпретации Ирины Пахомовой разбойничий роман Александр Пушкина превращается в музыкальную драму, пропитанную авантюрным духом. Известные всем события раскручиваются по спирали, и каждое оказывается роковым. Красочные картины русского помещичьего быта с его особенностями и изъянами, калейдоскоп неоднозначных личностей, каскад запоминающихся мелодий – все это увлекает и приковывает внимание. Как и два века назад, сегодня актуально звучат затронутые в пушкинском романе темы: защита человеческого достоинства, болезненная социальная несправедливость, духовное насилие, конфликт отцов и детей и, конечно же, любовь, жертвенность и прощение.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

Премьера балета "Клеопатра" на музыку Владимира Качесова в постановке основателя театра "Кремлевский балет", народного артиста России Андрея Петрова открывает сезон. Действие балета поочередно разворачивается то в Александрии, в знаменитом Дворце Птолемеев, то в Риме, куда Цезарь-триумфатор привозит Клеопатру и наследника Цезариона и где сам он падёт от рук заговорщиков. Вниманию зрителей предлагаются масштабные картины сражений, парадных шествий, пиров. А еще – мистические эпизоды обращения Клеопатры к богам – покровителям Египта, которых она просит указать ей путь и приоткрыть завесу над будущим. И, разумеется, красивейшие, полные страсти и психологически точно выверенные любовные дуэты египетской царицы с Цезарем и Марком Антонием.

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Московский Новый драматический театр открывает 49-й сезон премьерой комедии "Счастливый день" по пьесе А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Вячеслав Долгачев, художник-постановщик – Маргарита Демьянова. В год 200-летия со дня рождения гения русской драматургии театр решил обратиться к малоизвестному произведению Островского. Его герои мечтают о счастье. Малое пространство жизни (а где взять большое в провинциальном городке?) будто ограничивает возможности жизни, а значит, и возможности счастья. Так ли это на самом деле? В ролях: Роман Бреев, Артем Глухов, Максим Городов и другие.

ТЕАТР "ПОКОЛЕНИЕ"

Московский театр "Поколение" (появился в результате объединения театра п/у Чихачева и театра "Сопричастность") представляет семейный мюзикл "Алые паруса" по мотивам романа Александра Грина. Оригинальный саунд-дизайн и масштабная авторская анимация перенесут нас на берег моря! Музыка Максима Дунаевского здесь прозвучит в исполнении симфонического оркестра. Почти 30 ярких, запоминающихся вокальных номеров артисты исполняют вживую.

ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ

Режиссер Олег Анищенко поставил спектакль по мотивам романа Льва Толстого, бережно сохраняя почти все основные сюжетные линии: Анна – Вронский, Анна – Каренин, Кити – Левин, Долли – Стива. Главную героиню Анну охватывает всепоглощающая страсть, которая терзает ее саму и всех вокруг. Она забывает о законах света, становится отчаявшейся до саморазрушения максималисткой. Не искажая мысль Толстого, режиссер внес в постановку легкий налет гротеска, а также украсил ее необычной хореографией и дополнил видеопроекциями.

ТЕАТР ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА

26 и 27 сентября в зале "Амфитеатр" Симоновской сцены состоится первая премьера 103-го сезона Театра Вахтангова – спектакль "Ночь перед Рождеством" по повести Н.В. Гоголя. Постановка Олега Долина. Художник-постановщик – Елизавета Борисова. Художник по костюмам – Евгения Панфилова. В ролях: Полина Рафеева, Анна Чумак, Данила Гнидо, Эюб Фараджев, Евгений Кравченко, Карен Овеян, Евгения Ивашова, Ирина Смирнова, Василий Цыганцов, Павел Юдин и другие.