Симоньян рассказала о своем облысении после курса химиотерапии

Журналистка заявила, что уже не будет выглядеть красавицей

Журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян призналась, что после курса химиотерапии у нее выпали волосы. Впервые она рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием в эфире ТВ. А перед этим она вела "ЧТД", где выходила в черной одежде с распущенными волосами.

Поклонникам понравился образ ведущей – одна из пользовательниц Сети восхитилась ее внешним видом.

В ответ Симоньян поблагодарила женщину, предупредив, однако, что была красавицей "в последний раз".

"Следующие выпуски буду записывать в парике", – призналась Маргарита, добавив, что парик, кажется, должен выглядеть красиво.

Не так давно медиаменеджер рассказала о своем состоянии, признавшись, что у нее появилось много свободного времени, большую часть из которого она лежит. Как пошутила сама Симоньян, это стало "маленьким бонусом" химиотерапии.

О своем заболевании Маргарита узнала случайно, когда обратилась к неврологу, приняв недомогание за межреберную невралгию. К счастью, болезнь удалось обнаружить на раннем этапе.