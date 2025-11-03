Соседов назвал самую "бесталанную певицу" в российском шоу-бизнесе

Между знаменитостями давний конфликт

Анна Семенович никогда не должна была появляться на российской сцене, поскольку является самой бесталанной певицей. В этом уверен музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, у знаменитости никогда не было сильных вокальных данных, которые могли бы проложить ей путь в карьере.

Несмотря на участие артистки в составе "Блестящих", Соседов уверен – Семенович попала туда совершенно не из-за своих творческих способностей.

"Просто в нулевые была мода на женские музыкальные коллективы, поэтому набирали в группы девиц с видными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию. Вот и все", – сказал он.

Критик полагает, что Анна сама осознает, насколько слабым вокалом обладает. И, уверен он, ей было бы лучше продолжать заниматься фигурным катанием, в котором она добилась более выдающихся результатов.

Такое заявление Соседов сделал в ответ на недавнее высказывание Семенович, что она отказывается выступать на шоу "ВИА Суперстар!", поскольку ведущий входит в состав членов жюри. Сам критик утверждает, что никогда не оскорблял артистку, а просто констатировал факты.