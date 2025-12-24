Беглый русофоб Профессор Лебединский пожаловался на нищенскую жизнь в США
Российский певец Профессор Лебединский, который более десяти лет назад уехал жить в США, снова оказался в центре внимания из-за откровенных признаний о своей несладкой жизни за океаном. Эмиграция обернулась для беглеца-русофоба чередой затяжных трудностей, из которых он до сих пор не может выбраться.
В соцсетях артист пожаловался, что финансовая ситуация у него критическая. Он признался подписчикам, что вновь оказался в долгах: денег не хватает на аренду жилья, коммунальные платежи, проценты по кредитным картам и другие обязательства. Артист вынужден просить помощи, потому что самостоятельно справиться не способен. Стоит отметить, что подобные обращения звучат не впервые, но, судя по всему, спонсировать беглеца никто не спешит.
Лебединский пожаловался, что морально истощен и с трудом выдерживает такой образ жизни, за что даже попросил прощения у аудитории. В Сети многие связывают происходящее с его русофобскими высказываниями после отъезда – публика от него отвернулась, а стать звездой в США ему не удалось.
Ранее артист уже рассказывал, что годами живет в состоянии глубокой депрессии, испытывает постоянную тревогу, боль и чувство беспомощности. Помимо психологических проблем, он жаловался и на здоровье, в том числе на серьезные трудности с зубами.
