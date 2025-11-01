Пресняков-старший рассказал, чем займется его сын в России

Пресняков-старший рассказал, чем займется его беглый сын в России
Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети
Звездный родитель уверен, что наследник вернется в родную гавань

Популярный российский исполнитель Владимир Пресняков поделился мнением, что его сбежавший в США наследник Никита сможет реализовать себя в актерской профессии, когда вернется на родину. Как отметил артист, у молодого человека есть все задатки для сцены, хотя сам он не всегда верит в собственные силы.

Известно, что парень уже несколько лет живет в Штатах, где пробует развивать музыкальную карьеру. Однако после расставания с супругой он, по некоторым данным, пересмотрел планы и теперь рассматривает вариант возвращения в Россию.

Артист отметил, что музыкант не раз пробовал себя в актерстве и делал это очень убедительно. При этом отец подчеркнул, что парень часто слишком критично относится к себе и болезненно воспринимает негатив.

Пресняков-старший считает, что возвращение в Россию может стать для Никиты отправной точкой для новой страницы в творческой жизни. Он убежден, что театр и кино помогут сыну раскрыть потенциал и найти свое место в профессии.

Пока Никита не давал официальных комментариев по поводу возможного возвращения. Между тем, в прессе писали, что после приезда на родину ему, вероятно, придется решить вопрос с воинским учетом.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник

Новый кровавый план Киева против России раскрыт: в ФРГ выложили подробности

Власти Незалежной не собираются останавливаться на достигнутом

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей