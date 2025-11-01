Пресняков-старший рассказал, чем займется его сын в России

Звездный родитель уверен, что наследник вернется в родную гавань

Популярный российский исполнитель Владимир Пресняков поделился мнением, что его сбежавший в США наследник Никита сможет реализовать себя в актерской профессии, когда вернется на родину. Как отметил артист, у молодого человека есть все задатки для сцены, хотя сам он не всегда верит в собственные силы.

Известно, что парень уже несколько лет живет в Штатах, где пробует развивать музыкальную карьеру. Однако после расставания с супругой он, по некоторым данным, пересмотрел планы и теперь рассматривает вариант возвращения в Россию.

Артист отметил, что музыкант не раз пробовал себя в актерстве и делал это очень убедительно. При этом отец подчеркнул, что парень часто слишком критично относится к себе и болезненно воспринимает негатив.

Пресняков-старший считает, что возвращение в Россию может стать для Никиты отправной точкой для новой страницы в творческой жизни. Он убежден, что театр и кино помогут сыну раскрыть потенциал и найти свое место в профессии.

Пока Никита не давал официальных комментариев по поводу возможного возвращения. Между тем, в прессе писали, что после приезда на родину ему, вероятно, придется решить вопрос с воинским учетом.