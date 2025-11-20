Вашингтон уже давит на Зеленского с требованием принять условия

Белый дом предложил России план по мирному урегулированию, который предполагает "арендную оплату" за Донбасс. При этом Киев вправе сохранить за собой претензии на регионы, которые вошли в состав РФ, сообщает The Telegraph со ссылкой на знакомые с содержанием плана источники.

В плане, который предлагают Штаты, говорится, что плату за "аренду" Кремль должен перечислять Киеву. Взамен Россия сохраняет за собой фактический контроль над регионом.

В рамках соглашения также предусматривается, что украинская сторона уступает Донбасс, который, однако, юридически закрепляется за ней.

Сумма платы не озвучивается.

Среди прочих условий – сокращение личного состава украинской армии в два раза и запрет для Киева на размещение ракет большой дальности, запрет на размещение иностранного военного контингента и прекращение военной поддержки Украине от Штатов.

Другой пункт – наделение русского языка статусом государственного. РПЦ предлагается официальный статус исключительно на территориях, которые касаются регионов, ставших частью России.

Как следует из материала, план также запрещает посадку иностранных дипломатических воздушных судов на Украине, которая может вести диалог о гарантиях безопасности со Штатами и ЕС.

В Белом доме уже потребовали от Владимира Зеленского согласиться на предложение, учитывая его шаткую политическую позицию из-за всплывших фактов коррупции с "Энергоатомом".