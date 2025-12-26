Алексея Серебрякова госпитализировали из-за проблем с легкими

У актера обострились старые проблемы

Алексея Серебрякова увезли в больницу с обострением бронхита: артисту запретили курить. Эту пагубную привычку актер приобрел еще в школьные годы, артист курит по две пачки в день.

61-летний артист оказался в больнице, где провел четыре дня. На момент его госпитализации его состояние оценивалось как средней тяжести. Серебряков мучался из-за одышки и постоянного кашля.

Медики диагностировали Серебрякову обострение – на фоне постоянного попадания никотина в легкие. Как пишет Mash, Серебряков с давних пор задыхается и кашляет на постоянной основе. Однако и не думает бросать курить.

В настоящее время Алексей находится дома. Врачи советуют ему хотя бы курить меньше и заниматься дыхательной гимнастикой. В противном случае ему грозит ХОБЛ, которая существенно ограничивает дыхание.

Ранее актер вновь оказался в центре внимания, появившись на одной из премьер вместе с семилетней внучкой Агатой, родившейся в Соединенных Штатах – и загадочным мальчиком, который привлек внимание журналистов. Однако сам Алексей решил воздержаться от комментариев. Личную жизнь он не афиширует. Актер лишь улыбнулся представителям СМИ и скрылся в зале.