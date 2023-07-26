"У него были проблемы": всплыла причина бегства Серебрякова в Канаду

"У него были проблемы": всплыла причина бегства Серебрякова в Канаду
Алексей Серебряков. Фото: Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Спустя годы артист пытается реабилитироваться в глазах россиян

Российская актриса Алена Хмельницкая назвала причину, по которой народный артист страны Алексей Серебряков переехал жить в Канаду. Экс-супруга Тиграна Кеосаяна с давних пор дружит с женой Серебрякова Марией – та еще больше тридцати лет назад получила канадское гражданство. У самого Алексея, увы, такого паспорта до сих пор нет.

По словам Алены, звезда российского кино не просто так решил учить в западной стране своих детей – сыновей Степу и Даню. У одного имелись "некие проблемы" – какие именно, Хмельницкая не раскрыла. Однако актер нашел место, где к детям, с ее слов, относились "более человечно".

Однако ныне семья Серебрякова вместе с самим актером находится в России. Дети уже отучились и теперь вольны выбирать сами свой дальнейший путь.

Хмельницкая напомнила, что Серебряков фактически реализовал законное и данное ему право – актер жил там, где хотел. К слову, сама Алена несколько месяцев провела в Мадриде на съемках. А вокруг ее коллеги разгоняют "столько разговоров неясных".

Многие помнят как сам Серебряков несколько лет назад заявил, что в родной России детей нельзя оградить "от хамства и агрессии".

Впрочем, Алексей, кажется, намерен выйти из опалы у россиян, в которую впал после громких и крайне нелестных слов в адрес России и ее населения.

Источник: RTVI ✓ Надежный источник
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