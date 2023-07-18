"Правильно, что вернулся": поведение Серебрякова восхитило россиян

"Правильно, что вернулся": поведение Серебрякова восхитило россиян
Алексей Серебряков. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
От критики страны актер перешел к благотворительности

Алексей Серебряков более 10 лет назад переехал из России в Канаду, а Родину свою стал усиленно поливать грязью. Тем не менее, в 2021-м году он внезапно вернулся. На все вопросы же о своем отсутствии он отвечал, что занимался образованием детей.

В свет он, при этом, пусть и выходил, но желанием общаться с прессой не горел, да и образ жизни вел достаточно закрытый. Однако благодаря его недавнему поступку многие его россияне смогли понять, что же тревожит известного актера.

Для блога Николая Расторгуева Алексей Серебряков записал ролик, на котором почти разрыдался, рассказывая историю девочки, пострадавшей в результате обстрела города Горловка, что находится под Донецком. Полине всего 13, но она уже стала инвалидом из-за потери конечностей.

Лидер группы "Любэ" пояснил, что его приятель сотрудничает с фондом "Доктор Лиза" еще с 2007 года и регулярно отчисляет в него часть своих заработков. Сейчас фонд запустил программу помощи для детей, которые пострадали в результате боевых действий.

Для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что могут получить помощь, Николай Расторгуев и уговорил Алексея Серебрякова, у которого нет соцсетей, записать это видео. Ну а после солист "Любэ" не только разместил ролик в своем блоге, но и заступился за друга: подчеркнул, что гражданство у него только лишь российское.

"Правильно, что вернулся. Хороший артист", "Огромное спасибо Алексею за его доброе, неравнодушное сердце", "Спасибо за поддержку фонда", "Алексею поклон и уважение", – восхитило россиян поведение Алексея Серебякова.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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