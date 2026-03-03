Merker: российский флот устроит для НАТО огромные проблемы в Балтике

"Мы столкнемся с угрозой": в НАТО испугались российских кораблей в Балтийском море
Парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото: kremin.ru
Регион не будет принадлежать альянсу из-за Калининграда и Петербурга, считают западные журналисты

Запад может столкнуться с большими трудностями и потерями, рассматривая Балтийское море как свой внутренний водоем. Реальный расклад в регионе это мнение опровергает: по мнению Merkur, "военные корабли Путина" доставят НАТО огромные проблемы.

"Это не море альянса – и таким оно никогда не станет, пока у Россия есть Калининград и Санкт-Петербург. Учитывая, насколько узкое Балтийское море, мы сталкиваемся с угрозой", – говорится в материале.

При военном конфликте российский флот, считает автор, мгновенно блокирует море и отрежет западную группировку войск в Литве. В регионе также возрастает активность российской авиации, выполняющей полеты в непосредственной близости от флота альянса в Балтике.

"Россия могла бы заблокировать пути либо своим флотом, либо из Калининграда, и отрезать немецкую бригаду в Руднинкае (военном городке в Литве – прим. ред.)", – делает вывод автор.

В Германии ранее с тревогой освещали появление противолодочника "Североморск" ВМС России, посчитав, что таким образом Россия шлет Европе ясный сигнал о стремлении добиться преимущества в регионе. Немецкие эксперты для Bild и вовсе расценили это как "необычайно агрессивное поведение" со стороны РФ для защиты "теневого флота".

Источник: Merkur ✓ Надежный источник
По теме

"Никаких переговоров с Америкой": секретарь Совбеза Ирана сделал заявление

До этого WSJ утверждал, что Тегеран якобы готов возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном

"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей