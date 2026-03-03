Регион не будет принадлежать альянсу из-за Калининграда и Петербурга, считают западные журналисты

Запад может столкнуться с большими трудностями и потерями, рассматривая Балтийское море как свой внутренний водоем. Реальный расклад в регионе это мнение опровергает: по мнению Merkur, "военные корабли Путина" доставят НАТО огромные проблемы.

"Это не море альянса – и таким оно никогда не станет, пока у Россия есть Калининград и Санкт-Петербург. Учитывая, насколько узкое Балтийское море, мы сталкиваемся с угрозой", – говорится в материале.

При военном конфликте российский флот, считает автор, мгновенно блокирует море и отрежет западную группировку войск в Литве. В регионе также возрастает активность российской авиации, выполняющей полеты в непосредственной близости от флота альянса в Балтике.

"Россия могла бы заблокировать пути либо своим флотом, либо из Калининграда, и отрезать немецкую бригаду в Руднинкае (военном городке в Литве – прим. ред.)", – делает вывод автор.

В Германии ранее с тревогой освещали появление противолодочника "Североморск" ВМС России, посчитав, что таким образом Россия шлет Европе ясный сигнал о стремлении добиться преимущества в регионе. Немецкие эксперты для Bild и вовсе расценили это как "необычайно агрессивное поведение" со стороны РФ для защиты "теневого флота".