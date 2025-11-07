В водах зафиксирована странная активность

Балтийское море оказалось в центре странной истории – тысячи военных судов НАТО вдруг "появились" на радарах, хотя в действительности их там не было. Как пишет финская пресса, ссылаясь на агентство транспорта и коммуникаций Traficom, речь идет о настоящем "нашествии кораблей-призраков".



По данным издания, в один из понедельников судоходные службы зафиксировали массу аномальных сигналов. На экранах диспетчеров Балтика выглядела переполненной боевыми кораблями, хотя большинство из них в тот момент находились на других континентах. Например, испанский военный корабль внезапно "оказался" в Финском заливе, хотя на деле шел из Сомали в Японию.

Как выяснили специалисты, сбой произошел на станции приема идентификационных сигналов AIs в городе Парайнен. Обычно она фиксирует информацию лишь от судов, проходящих поблизости в Архипелаговом море, однако в тот вечер за час было получено более 18 тысяч сигналов – при норме меньше ста.

Эксперты из Traficom подчеркнули, что подобное явление не связано с системами, используемыми властями, и является техническим сбоем коммерческих служб отслеживания судов.

Норвежский военный аналитик Торд Аре Иверсен считает, что речь может идти о проблемах в сфере кибербезопасности. По его мнению, масштаб и характер сбоев указывают на возможное внешнее воздействие, хотя говорить о конкретной кибератаке пока рано.

Тем временем Балтийское море, и без того ставшее ареной активных учений НАТО, теперь окружено атмосферой мистики. Таким замысловатым образом в цифровую эпоху "ожили" древние легенды о кораблях-призраках.

