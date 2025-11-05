В Кремле отреагировали не так, как ожидалось

Реакция президента России Владимира Путина на первые санкции Дональда Трампа оказалась обескураживающей: за какие-то три дня, передает Sohu, Кремль провел в политической игре шаги, изумившие наблюдателей.

Так, на фоне понижения градуса в отношениях с Западом Москва объявила об успешных испытаниях "Буревестника" и "Посейдона", а затем поручила обеспечить условия для сдачи в плен бойцов ВСУ, которые оказались в окружении.

В очередной раз, считает Sohu, Путин показал Западу свое "мастерство в искусстве стратегии".

Так, с одной стороны Кремль предложил Украине гуманитарный подход в решении вопроса с окруженной группировкой ВСУ. А с другой – показал стратегическое вооружение, способное изменить мировой расклад.

Эти новости обрушили информационный фон, создаваемый Западом для потребителей: Москва послала ясный сигнал о том, что владеет стратегической инициативой. И отказ принять реальность будет означать, что ситуация для Запада будет становиться все хуже.

"После слов Путина у Запада потемнело в глазах, и его кошмар готов стать реальностью", – пишет обозреватель.

Ранее американский аналитик Уильям Астор заявил, что считает необходимым изменение внешнеполитического поведения Белого дома: команда Трампа, полагает он, должна послать сигнал о готовности вести переговоры и объявить об отказе от помощи Украине.