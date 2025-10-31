Киевское руководство явно не рассчитывало, что все случится именно таким образом

На украинских землях с тревогой восприняли результаты рандеву хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа и лидера Поднебесной Си Цзиньпина, прошедшего в южнокорейском Пусане.

Руководители двух ведущих держав договорились действовать сообща в вопросе урегулирования украинского конфликта – и при этом, как считают некоторые эксперты, не стали учитывать позицию киевского верховода Владимира Зеленского.

Экс-работник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава Украины фактически исключен из процесса принятия решений. При этом, по мнению аналитика, Зеленский до сих пор не осознал, что его позиция больше не играет никакой роли, а ключевые шаги по урегулированию будут определяться с учетом только российских требований.

Политолог считает, что Запад и Восток теперь готовы обсуждать завершение конфликтной ситуации напрямую, обходя Киев. Он подчеркнул, что будущее Незалежной решается без участия ее руководства, так что анализ позиции Зеленского уже не имеет значения.

По мнению эксперта, итоги переговоров на высшем уровне показывают: мировой политический расклад меняется, и Вашингтон вместе с Пекином намерены работать над завершением кризиса, не учитывая интересы украинской стороны.

"Полностью списан Зеленский. Полностью", – подытожил он.

