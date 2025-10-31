Соскин оценил решение Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому

Решение Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому вызвало оцепенение на Украине
Кадр: YouTube
Киевское руководство явно не рассчитывало, что все случится именно таким образом

На украинских землях с тревогой восприняли результаты рандеву хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа и лидера Поднебесной Си Цзиньпина, прошедшего в южнокорейском Пусане. 

Руководители двух ведущих держав договорились действовать сообща в вопросе урегулирования украинского конфликта – и при этом, как считают некоторые эксперты, не стали учитывать позицию киевского верховода Владимира Зеленского.

Экс-работник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава Украины фактически исключен из процесса принятия решений. При этом, по мнению аналитика, Зеленский до сих пор не осознал, что его позиция больше не играет никакой роли, а ключевые шаги по урегулированию будут определяться с учетом только российских требований.

Политолог считает, что Запад и Восток теперь готовы обсуждать завершение конфликтной ситуации напрямую, обходя Киев. Он подчеркнул, что будущее Незалежной решается без участия ее руководства, так что анализ позиции Зеленского уже не имеет значения.

По мнению эксперта, итоги переговоров на высшем уровне показывают: мировой политический расклад меняется, и Вашингтон вместе с Пекином намерены работать над завершением кризиса, не учитывая интересы украинской стороны. 

"Полностью списан Зеленский. Полностью", – подытожил он.

К слову, ранее в США признали болезненный факт после слов Путина.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Никакого соглашения". В США сделали громкое заявление о территориях России

Ситуация на международной арене остается крайне напряженной

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей