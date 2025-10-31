Курс рубля
Заявление руководителя СБУ Украины Василия об уничтожении "Орешника" на территории РФ, которое якобы произошло двумя годами ранее, далеко от истины и вызвано стремлением Украины сохранить поддержку от Брюсселя, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Парламентарий назвал слова Малюка дезинформацией: Соболев напомнил, что подобные объекты охраняются тщательно и по линии антитеррора, и по линии ПВО.
"Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем", – пояснил депутат.
Поэтому, рассудил политик, украинская сторона будет предпринимать все меры, которые касаются в том числе дезинформации. Киеву крайне необходимы любые поводы для финансирования.
Ранее Соболев заявлял, что Москва готова применить "Орешники" наряду с "Искандерами" и "Кинжалами", если ВСУ решатся атаковать Россию "Томагавками", выпрашиваемыми у Белого дома. До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что поставка "Томагавков" спровоцирует новый виток эскалации и ударит по отношениям Москвы и Вашингтона. Однако первая, отмечал Соболев, даст "ошеломляющий" ответ.
Ситуация на международной арене остается крайне напряженной
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу