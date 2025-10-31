В Госдуме назвали дезинформацией заявление СБУ об уничтожении "Орешника"

"Фантазия кончилась": главу СБУ подняли на смех из-за слов об ударе по "Орешнику"
АГН "Москва"
Киев идет на откровенную ложь ради сохранения поддержки Запада, считает парламентарий

Заявление руководителя СБУ Украины Василия об уничтожении "Орешника" на территории РФ, которое якобы произошло двумя годами ранее, далеко от истины и вызвано стремлением Украины сохранить поддержку от Брюсселя, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Парламентарий назвал слова Малюка дезинформацией: Соболев напомнил, что подобные объекты охраняются тщательно и по линии антитеррора, и по линии ПВО.

"Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем", – пояснил депутат.

Поэтому, рассудил политик, украинская сторона будет предпринимать все меры, которые касаются в том числе дезинформации. Киеву крайне необходимы любые поводы для финансирования.

Ранее Соболев заявлял, что Москва готова применить "Орешники" наряду с  "Искандерами" и "Кинжалами", если ВСУ решатся атаковать Россию "Томагавками", выпрашиваемыми у Белого дома. До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что поставка "Томагавков" спровоцирует новый виток эскалации и ударит по отношениям Москвы и Вашингтона. Однако первая, отмечал Соболев, даст "ошеломляющий" ответ.

