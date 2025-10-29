Курс рубля
Экс-работник замруководителя Пентагона Стивен Брайен уверен, что Российская Федерация не станет заключать мирное соглашение по украинскому конфликту без твердых гарантий безопасности для собственных земель.
В своем недавнем публичном заявлении он подчеркнул, что Москва не позволит навязать себе условия, угрожающие суверенитету и целостности федерации.
Аналитик отметил, что позиция Кремля остается неизменной – любые переговоры возможны только тогда, когда западная военная коалиция перестанет рассматривать РФ как врага. Он напомнил, что в европейских политических кругах по-прежнему звучат заявления о "раздроблении России", что лишь усиливает недоверие и подливает масло в огонь конфликта.
"Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий", – обратил особое внимание опытный аналитик.
Тем временем, на украинских землях продолжаются ожесточенные бои. Киевский режим упорно цепляется за власть и отказывается признать очевидное – Вооруженные силы Украины терпят поражение, а инициатива на фронте окончательно перешла к нашим войскам.
Многим европейцам надоел затяжной конфликт