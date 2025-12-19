Собчак прокомментировала скандал с Нагиевым

На артиста ополчились после сомнительного высказывания

Ксения Собчак вступилась за Дмитрия Нагиева на фоне разгоревшегося скандала после премьеры фильма "Елки 12" и резко раскритиковала попытки состряпать на основе его слов политическое обвинение.

Поводом для разборок стало заявление актера о том, что зрители "устали" от военной тематики в кино и больше не хотят видеть "серость и грязь". После этого депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев выступил с инициативой признать Нагиева иностранным агентом. Эта идея, как и следовало ожидать, вызвала бурную реакцию в медиасреде.

Собчак дала понять, что считает происходящее не более чем попыткой отдельного политика привлечь к себе внимание за счет грязного скандала на громком имени.

Журналистка подчеркнула, что суть проблемы лежит совсем в другой плоскости. Она считает, что зрители устают не от темы войны как таковой, а от некачественного кино. В качестве примера она привела те же "Елки 12", которые назвала пустым развлечением, не несущим никакого смысла.

Собчак отметила, что вместо того, чтобы плодить одинаковые неинтересные фильмы и расходовать бюджет, стоило бы сосредоточиться на создании действительно сильного кино.

К слову, ранее перспективу признания Нагиева иноагентом оценил известный адвокат.