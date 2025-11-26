Собчак призналась в желании сделать пластическую операцию через несколько лет

Идущие годы пугают ведущую

Телеведущая Ксения Собчак признается, что идущие годы ее расстраивают: целый год, вплоть до 5 ноября, она жила с ощущением, что ей скоро стукнет 43. А оказалось, что она отметила уже 44-летие.

В тот момент SMM-щик согласовывал с Ксенией пост о ее 44-летии. И тут ведущая понимает: она на год взрослее, чем думала. От таких новостей Собчак "немного расстроилась".

Впрочем, блогерша не падает духом: знает о возможностях пластической хирургии, которая может подождать ее еще пару лет.

Не так давно телеведущая увезла своего 9-летнего Платона в Шанхай: устроила подарок сыну на день рождения. С трехлетнего возраста он учит китайский язык. Платон родился в браке Собчак с актером Максимом Виторганом. Пара рассталась в 2019 году.

Ранее Собчак спровоцировала скандал из-за слов о давней знакомой по "Дому-2" Ксении Бородиной: телеведущая ранее в беседе с Прохором Шаляпиным намекнула, будто та якобы в скором времени расстанется со своим супругом Николаем Сердюковым. А вот сама Бородина считает, что Собчак таким образом пытается выманить ее на интервью.