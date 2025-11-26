Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Телеведущая Ксения Собчак признается, что идущие годы ее расстраивают: целый год, вплоть до 5 ноября, она жила с ощущением, что ей скоро стукнет 43. А оказалось, что она отметила уже 44-летие.
В тот момент SMM-щик согласовывал с Ксенией пост о ее 44-летии. И тут ведущая понимает: она на год взрослее, чем думала. От таких новостей Собчак "немного расстроилась".
Впрочем, блогерша не падает духом: знает о возможностях пластической хирургии, которая может подождать ее еще пару лет.Не так давно телеведущая увезла своего 9-летнего Платона в Шанхай: устроила подарок сыну на день рождения. С трехлетнего возраста он учит китайский язык. Платон родился в браке Собчак с актером Максимом Виторганом. Пара рассталась в 2019 году.
Ранее Собчак спровоцировала скандал из-за слов о давней знакомой по "Дому-2" Ксении Бородиной: телеведущая ранее в беседе с Прохором Шаляпиным намекнула, будто та якобы в скором времени расстанется со своим супругом Николаем Сердюковым. А вот сама Бородина считает, что Собчак таким образом пытается выманить ее на интервью.
Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве
Брюссель намерен продолжать конфликт и финансировать Киев