Собчак назвала секрет счастливой жизни с Богомоловым

Собчак раскрыла секрет счастливой жизни с Богомоловым
Ксения Собчак с мужем. Фото: соцсети
"Блондинка в шоколаде" очень рада, что сделала именно этот выбор

Ксения Собчак откровенно рассказала о том, что помогает ей и режиссеру Константину Богомолову сохранять в отношениях нежность, страсть и ощущение настоящего партнерства.

Знаменитая блондинка уверена, что основа их союза – общее чувство юмора, которое буквально цементирует их брак и не дает бытовым мелочам разрушить гармонию.

На просторах интернет-пространства звезда поведала, что их с возлюбленным недавно назвали парой десятилетия, и этот статус их искренне развеселил. В честь события мужчине вручили крокодиловые туфли, и довольная жена призналась, что теперь с нетерпением ждет момента, когда увидит благоверного в этом необычном подарке.

Телеведущая подчеркнула, что не мыслит совместную жизнь без умения иронизировать. Она посоветовала представительницам прекрасной половины человечества всегда выбирать тех, кто способен смеяться не только над окружающим миром, но и над собой – это спасает отношения от занудства.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей