Собчак назвала секрет счастливой жизни с Богомоловым

"Блондинка в шоколаде" очень рада, что сделала именно этот выбор

Ксения Собчак откровенно рассказала о том, что помогает ей и режиссеру Константину Богомолову сохранять в отношениях нежность, страсть и ощущение настоящего партнерства.

Знаменитая блондинка уверена, что основа их союза – общее чувство юмора, которое буквально цементирует их брак и не дает бытовым мелочам разрушить гармонию.

На просторах интернет-пространства звезда поведала, что их с возлюбленным недавно назвали парой десятилетия, и этот статус их искренне развеселил. В честь события мужчине вручили крокодиловые туфли, и довольная жена призналась, что теперь с нетерпением ждет момента, когда увидит благоверного в этом необычном подарке.

Телеведущая подчеркнула, что не мыслит совместную жизнь без умения иронизировать. Она посоветовала представительницам прекрасной половины человечества всегда выбирать тех, кто способен смеяться не только над окружающим миром, но и над собой – это спасает отношения от занудства.