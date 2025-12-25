Долина попросила Лурье остаться в квартире еще на несколько месяцев

Долина заявила, что не успевает собрать вещи перед выселением из квартиры Лурье
Фото: АГН Москва
О просьбе знаменитости к собственнице рассказала адвокат

Лариса Долина просит Полину Лурье остаться в пятикомнатной квартире в Хамовниках еще на несколько месяцев. О просьбе исполнительницы поведала адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы собственницы.

Юрист уточнила, что пока певица не успевает собрать вещи.

При этом адвокат Лурье отмечает, что знаменитость должна подписать акт приема-передачи – процедура необходима при выселении. 

Напомним, в декабре 2025-го Верховный суд признал право собственности на квартиру за Лурье. Ранее нижестоящие инстанции вынесли решение о спорной квартире в пользу Долиной.

По словам продюсера Сергея Дворцова, певица находится в подвешенном эмоциональном состоянии, тяжело перенося произошедшее. Внутри себя Долина не может принять решение Верховного суда, по итогам которого осталась без квартиры.

До этого риелтор Андрей Банников заявлял, что решение о выселении певицы из пятикомнатной квартиры должно вступить в силу в ближайшие месяцы. Впереди ожидается еще некий эпилог – он касается иска собственницы о выселении певицы, однако это дело будет рассматриваться в Мосгорсуде.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
