Дом знаменитой певицы Рианны обстреляли из винтовки

Рианна. Фото: U.S. Embassy Bridgetown/wikimedia.org/
Кумир миллионов находилась внутри

В престижном районе, где проживают многие американские знаменитости, произошел пугающий инцидент у дома известной певицы Рианны. По данным местных стражей порядка, неизвестная женщина устроила стрельбу по особняку артистки в Беверли-Хиллз. В момент нападения сама исполнительница находилась внутри дома.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 марта днем. Следователи установили, что женщина подъехала к дому на автомобиле и начала стрелять по зданию из винтовки. Всего прозвучало около десяти выстрелов. Одна из пуль пробила стену особняка, однако, к счастью, никто из людей, находившихся внутри, не получил ранений.

Через некоторое время полицейские обнаружили автомобиль предполагаемой нападавшей. В машине нашли оружие и стреляные гильзы. Женщину вскоре задержали. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Позднее стало известно, что подозреваемой оказалась 35-летняя жительница Орландо, работающая логопедом. По данным американских СМИ, ранее ее имя уже фигурировало в различных противоправных историях.

Следователи также обратили внимание на публикации в ее социальных сетях – там нашли сообщения, адресованные Рианне. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить, что именно подтолкнуло женщину к нападению на дом знаменитой певицы.

Источник: ABC News • Требует проверки
