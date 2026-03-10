Бари Алибасов-младший ударил десятую жену

Избил десятую жену: в семье Бари Алибасова разразился грандиозный скандал
Бари Алибасов-младший. Кадр: соцсети
За жизнью звездного семейства внимательно наблюдает публика

В семействе Бари Алибасова-младшего разгорелся громкий скандал. Его десятая супруга Арина заявила, что стала жертвой насилия со стороны мужа.

Женщина утверждает, что супруг поднял на нее руку и не позволил ей увидеться с их общей наследницей в день ее рождения. По словам расстроенной девушки, мужчина забрал ребенка, ударил ее по лицу и вскоре после этого начал процедуру развода. Она призналась, что переживает тяжелый период и почти каждый день плачет из-за сложившейся ситуации.

Арина рассказала, что конфликт с побоями произошел прямо в день рождения их дочери. Она пришла поздравить ребенка, однако муж встретил ее крайне агрессивно: грубо толкнул и захлопнул дверь перед ее лицом. После этого женщина была вынуждена обратиться в полицию.

Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов Алибасов-младший заявил, что в семье якобы все в порядке. Полицейские, не обнаружив очевидных нарушений, уехали, а женщину в квартиру так и не пустили.

Арина также призналась, что со временем стала иначе смотреть на отношения с мужем. Она рассказала, что понимала особенности его характера и считала его человеком, склонным к жестокости по отношению к женщинам, однако надеялась, что с ней он будет вести себя иначе. Девушка сетует, что сильно ошиблась и теперь жалеет, что не решилась на развод раньше.

Напомним, мужчина женился в 10-й раз весной прошлого года.

Источник: Telegram-канал "112" • Требует проверки
