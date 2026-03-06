Фергюсон: возможное закрытие Ормузского пролива подорвет мировую экономику

"Это шок": в Британии запаниковали из-за последствий решения США
Фото: www.unsplash.com
Ситуация может выйти из-под контроля

На фоне эскалации конфликта. развязанного США и Израилем против Ирана в Европе начали звучать тревожные предупреждения о возможных глобальных последствиях. Британский политик Джим Фергюсон заявил, что ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезным ударом для всей мировой экономики.

Он подчеркнул: если движение через этот стратегически важный морской коридор будет остановлено или даже существенно ограничено, последствия почувствуют далеко за пределами Ближнего Востока.

Политический деятель с заметным беспокойством напомнил, что речь идет не о локальной проблеме, а о возможном экономическом потрясении мирового масштаба – любые перебои в судоходстве через этот пролив практически мгновенно отражаются на глобальных рынках и энергетике. Любые ограничения способны вызвать резкий рост цен и дестабилизировать экономическую ситуацию во многих странах.

"Это глобальный экономический шок, формирующийся в режиме реального времени", – в ужасе констатировал он.

Тем временем, в Тегеране заявили, что вопрос о перекрытии Ормузского пролива пока не стоит на повестке дня. МИД сообщил, что страна не планирует принимать такое решение, однако рассматривает различные варианты действий в зависимости от дальнейшего развития событий.

К слову, ранее стало известно, чем конфликт в Иране может грозить Украине.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Венгрия жестко отомстила Украине за нефтяной шантаж

Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС

Зеленский закатил истерику Евросоюзу из-за дефицита ракет для ПВО

Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей