Фергюсон: возможное закрытие Ормузского пролива подорвет мировую экономику

Ситуация может выйти из-под контроля

На фоне эскалации конфликта. развязанного США и Израилем против Ирана в Европе начали звучать тревожные предупреждения о возможных глобальных последствиях. Британский политик Джим Фергюсон заявил, что ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезным ударом для всей мировой экономики.

Он подчеркнул: если движение через этот стратегически важный морской коридор будет остановлено или даже существенно ограничено, последствия почувствуют далеко за пределами Ближнего Востока.

Политический деятель с заметным беспокойством напомнил, что речь идет не о локальной проблеме, а о возможном экономическом потрясении мирового масштаба – любые перебои в судоходстве через этот пролив практически мгновенно отражаются на глобальных рынках и энергетике. Любые ограничения способны вызвать резкий рост цен и дестабилизировать экономическую ситуацию во многих странах.

"Это глобальный экономический шок, формирующийся в режиме реального времени", – в ужасе констатировал он.

Тем временем, в Тегеране заявили, что вопрос о перекрытии Ормузского пролива пока не стоит на повестке дня. МИД сообщил, что страна не планирует принимать такое решение, однако рассматривает различные варианты действий в зависимости от дальнейшего развития событий.

