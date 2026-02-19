Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Глава киевского режима регулярно позволяет себе хамские заявления в адрес России и ее главнокомандующего Владимира Путина. Недавние высказывания Владимира Зеленского о том, что ему не нужны "исторические лекции" от Путина для завершения конфликта, вызвали бурную реакцию среди читателей немецкой Die Welt. В комментариях под публикацией развернулась настоящая словесная баталия, в которой звучали весьма резкие и эмоциональные оценки киевского верховода.

Некоторые пользователи напомнили о переговорах в Стамбуле в 2022 году, отмечая, что именно тогда у сторон был шанс договориться. По их мнению, украинскому руководству не следовало допускать, чтобы переговорный процесс оказался заблокирован, а роль западных стран в тех событиях они назвали далеко не миротворческой.

Другие комментаторы отметили, что Киев, конечно же, не хочет слушать исторические лекции, потому что история для украинцев – "мусор".

Звучали и более жесткие оценки. Некоторые читатели назвали Зеленского "марионеткой", подчеркивая, что его позиция продиктована внешним влиянием, а не самостоятельной стратегией.

Были и те, кто иронично заметил, что украинскому лидеру, разумеется, нужны не исторические дискуссии, а дополнительная финансовая поддержка со стороны Запада. В комментариях сквозило неприкрытое недовольство тем, что конфликт требует все новых затрат европейских налогоплательщиков.

К слову, ранее были раскрыты два главных страха главы Незалежной.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
По теме

"Царь-бомба" на покровском направлении испугала генералов НАТО

После этой атаки альянс срочно направил медицинский борт

Британцы начали угрожать Зеленскому, чтобы не допустить мира на Украине

Лондон напомнил, в чьей юрисдикции наворованные Киевом деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей