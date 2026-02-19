Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Глава киевского режима регулярно позволяет себе хамские заявления в адрес России и ее главнокомандующего Владимира Путина. Недавние высказывания Владимира Зеленского о том, что ему не нужны "исторические лекции" от Путина для завершения конфликта, вызвали бурную реакцию среди читателей немецкой Die Welt. В комментариях под публикацией развернулась настоящая словесная баталия, в которой звучали весьма резкие и эмоциональные оценки киевского верховода.

Некоторые пользователи напомнили о переговорах в Стамбуле в 2022 году, отмечая, что именно тогда у сторон был шанс договориться. По их мнению, украинскому руководству не следовало допускать, чтобы переговорный процесс оказался заблокирован, а роль западных стран в тех событиях они назвали далеко не миротворческой.

Другие комментаторы отметили, что Киев, конечно же, не хочет слушать исторические лекции, потому что история для украинцев – "мусор".

Звучали и более жесткие оценки. Некоторые читатели назвали Зеленского "марионеткой", подчеркивая, что его позиция продиктована внешним влиянием, а не самостоятельной стратегией.

Были и те, кто иронично заметил, что украинскому лидеру, разумеется, нужны не исторические дискуссии, а дополнительная финансовая поддержка со стороны Запада. В комментариях сквозило неприкрытое недовольство тем, что конфликт требует все новых затрат европейских налогоплательщиков.

