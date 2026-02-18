Директор Долиной прокомментировал новый скандал вокруг певицы

"Издевательство": новый скандал вокруг Долиной удивил ее директора
Лариса Долина. Кадр: соцсети
На долю знаменитости выпало немало испытаний

Вокруг имени Ларисы Долиной разгорелся очередной скандал. На просторах интернет-пространства появились сообщения о том, что знаменитость якобы решила зарегистрировать товарный знак в сфере недвижимости. Ее директор Сергей Пудовкин был крайне удивлен таким новостям и резко отреагировал на порочащие честь звезды публикации.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что воспринимает эти сведения как абсурдные и унизительные. Культурный деятель посетовал: мол, вокруг артистки регулярно распространяются нелепые слухи. По его словам, подобных выдумок становится все больше, и он призвал людей сохранять здравый смысл.

"Издевательств много. Глупостей еще больше. Но что можно поделать?"– задается вопросом соратник звезды.  

Поводом для обсуждения стала публикация Telegram-канала Mash от 18 февраля, в которой утверждалось, что исполнительница хита "Погода в доме" направила в Роспатент заявку на регистрацию бренда, связанного с недвижимостью. В материале говорилось, что артистка якобы планирует оформить товарный знак под названием "Лариса Долина: сохранить и приумножить".

Также сообщалось, что в документах был указан адрес в Ксеньинском переулке – там расположена жилплощадь, которую певица ранее продала, став жертвой мошеннической схемы.

К слову, ранее известный продюсер выдал правду о кумовстве в деле Долиной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
