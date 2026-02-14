Долиной предрекли новые сложности из-за прописки в столичной квартире

Долиной предрекли новые сложности из-за прописки в двухкомнатной квартире
Фото: АГН Москва
Риэлторы объяснили, какие последствия могут ждать певицу, которая живет не по месту прописки

Лариса Долина после скандала с пятикомнатной квартирой прописалась в Лефортово, где проживают ее дочь и внучка. Однако и здесь, считают эксперты, певицу могут подстерегать новые проблемы.

Речь идет о пятиэтажном доме из тех, которые строились для офицеров. Стоимость двухкомнатной квартиры в таком районе – порядка 20-25 млн рублей. Однако жить в пятидесяти "квадратах" втроем Долина не захотела, и сняла квартиру ближе к центру, чуть меньше, чем в Хамовниках.

Народная артистка не скрывает, что не против в будущем купить эту квартиру. Однако пока у нее нет на это денег. Риэлторы предупреждают о нюансах: юридических сложностей при проживании по одному адресу и фактическом присутствии в другом нет, однако определенные последствия вполне могут быть.

"Например, могут возникнуть сложности с получением льгот, прикреплением к поликлинике или голосованием по месту жительства. Если в квартире прописаны несколько человек, это влияет на оплату ЖКХ: придётся платить за прописанного человека, даже если он фактически живёт в другом месте", – сообщила "МК" риэлтор Юлия Юсова.

Впрочем, справедливо отмечают журналисты, едва ли Долина пользуется обычными поликлиниками. Однако покупатель при продаже квартиры в Лефортово сможет запросить данные по жилью – и увидеть, что имя певицы среди зарегистрированных. На фоне "эффекта Долиной" такой факт может его насторожить.

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
