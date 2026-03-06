Кнутов заявил, что обещанные Европой 35 ракет для ПВО не спасут Зеленского

Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана

Зеленский устроил скандал на Мюнхенской конференции, потребовав от западных партнеров ракеты для ЗРК Patriot. Однако Европа сама столкнулась с их дефицитом – и нехватка снарядов станет для Киева еще болезненнее в условиях конфликта американцев и Израиля против Ирана, отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Зеленский подсчитывает, сколько ракет США и союзники расходуют против Ирана – было выпущено не менее 800 ракет Patriot, по его словам.

Однако еще на конференции в феврале Зеленский получил безрадостный ответ от союзников: Германия может передать только пять ракет, остальные тридцать Украина может от остальных. 35 ракет, говорит Кнутов – это пара дней интенсивных боев.

"Украину они не спасут. У главного поставщика вооружения – американцев – самих проблемы. Они в месяц производят пока 55 ракет, хотя сейчас строят заводы в Германии и Румынии", – отмечает эксперт.

Возможности перехвата у ВСУ сейчас минимальны, чем пользуется российская армия. Войска отрабатывают по дальним тылам Украины. В Киеве, напомнил Кнутов, недавно говорили, что в 2022-м энергетические мощности составляли 55 гигаватт, и с тех пор упали в пять раз.

"Но, самое главное, конечно, это обнаруживать места доставки военной помощи и сборки беспилотников. Это самое главное", – указал Кнутов, отметив одесские порты и переход между Польшей и Западной Украиной.

Поэтому, отмечал ранее спикер, мечты режима Владимира Зеленского о создании эшелонированной системы ПВО с дронами останутся мечтами.