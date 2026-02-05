В Фонде Кастро рассказали о тайном грузе, который привез российский Ил-76

На Кубе рассказали о тайном грузе, который привез российский Ил-76
Фото: commons.wikimedia.org
Военный транспортник привез "не книги", иронизируют там

Прибывший на Кубу российский Ил-76 – военно-транспортный самолет, который может перевозить до 210 тонн груза. Судно привезло "не книги", указали в Фонде имени Фиделя Кастро.

В организации пояснили, что в одной из книжных ярмарок Россия является почетным гостем. Судно, говорится в материале, выполнило посадку на военной базе Сан-Антонио-де-лос-Баньос города Артемиса.

"О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем", – пояснили там.

Самолет, уточнили в фонде, неоднократно посещал дружественные Венесуэлу и Никарагуа. На Кубе этот военный транспортник также был появлялся неоднократно – речь идет о воздушном судне, которое находится под американскими рестрикциями.

Официальных комментариев на эту тему и подтвержденной информации нет.

Ранее в Fox News сообщили, что Вашингтон встревожен информацией о приземлении российского самолета, который используется для доставки военной техники. Судно, утверждали журналисты, приземлилось в 48 км к югу от Гаваны. В конце октября 2025 года этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, когда возросла напряженность между Штатами и Венесуэлой.

Источник: Телеграм-канал Фонда Кастро ✓ Надежный источник
