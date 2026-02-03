США забили тревогу из-за появления российского Ил-76 на Кубе

США забили тревогу из-за появления российского самолета на Кубе
Фото: commons.wikimedia.org
"Горбатый" приземлился на одном из военных аэродромов, утверждает Fox News

Вашингтон встревожен новостями о посадке российского Ил-76 на Кубе: как правило, "Горбатый" используется для доставки военной техники. Об этом сообщает Fox News. Борт, говорится в сообщении, сел на кубинском военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

Уточняется. что этот военный объект расположен примерно в 48 км в южном направлении от Гаваны/

"Этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025-го, когда возросла напряженность между Вашингтоном и Каракасом", – говорится в материале.

Американские официальные лица наравне с местными аналитиками  "встревожены активностью российской авиации" в регионе. При этом Вашингтон не в курсе, какой груз мог перевозить предполагаемый самолет.

В конце января Трамп объявил режим чрезвычайного положения, заявив, что от Кубы якобы исходит угроза национальной безопасности. Хотя американский лидер спустя несколько уточнил, что "ведет переговоры" с руководством Кубы.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что РФ может вернуться на Кубу "в качестве контрмеры", чтобы исключить возможные провокации со стороны США.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
По теме

Иностранцы бросились на прорыв в Россию через Финляндию: что произошло

Важной информацией поделились пограничники

"Побежденная Россия": на Западе высказались о репарациях Киеву

Российские деньги очень интересуют европейских политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей