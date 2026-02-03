США забили тревогу из-за появления российского Ил-76 на Кубе

"Горбатый" приземлился на одном из военных аэродромов, утверждает Fox News

Вашингтон встревожен новостями о посадке российского Ил-76 на Кубе: как правило, "Горбатый" используется для доставки военной техники. Об этом сообщает Fox News. Борт, говорится в сообщении, сел на кубинском военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

Уточняется. что этот военный объект расположен примерно в 48 км в южном направлении от Гаваны/

"Этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025-го, когда возросла напряженность между Вашингтоном и Каракасом", – говорится в материале.

Американские официальные лица наравне с местными аналитиками "встревожены активностью российской авиации" в регионе. При этом Вашингтон не в курсе, какой груз мог перевозить предполагаемый самолет.

В конце января Трамп объявил режим чрезвычайного положения, заявив, что от Кубы якобы исходит угроза национальной безопасности. Хотя американский лидер спустя несколько уточнил, что "ведет переговоры" с руководством Кубы.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что РФ может вернуться на Кубу "в качестве контрмеры", чтобы исключить возможные провокации со стороны США.