Axios: американские сенаторы намерены признать РФ "спонсором терроризма"

"Спонсоры терроризма": раскрыт план атаки Вашингтона на Россию
Фото: www.unsplash.com
Некоторые политики настаивают на необходимости радикальных шагов

Американские СМИ сообщили о новой русофобской законодательной инициативе, подготовленной группой сенаторов от обеих партий. В документе предлагается признать нашу страну, а также белорусскую республику "государствами-спонсорами терроризма", ссылаясь на обвинения киевского режима в якобы похищении более 19 тысяч украинских детей.

Сенаторы-русофобы заявили, что таким образом хотят усилить давление на Москву и Минск.

Проект также предусматривает ряд жестких экономических мер. В частности, вводится условие о дополнительных санкционных ограничениях против Российской Федерации в случае отказа от переговоров с украинскими властями.

Кроме того, в тексте документа содержится предложение об установке 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать нашу нефть.

Отмечается, что сейчас в перечне спонсоров терроризма по законодательству США числятся Куба, Иран, КНДР и Сирия. Если законопроект пройдет, к ним могут добавить и Россию с Белоруссией.

Источник: Axios ✓ Надежный источник
