Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего

Известный в Европе и за ее пределами эксперт по политическим вопросам Чей Боуз заявил, что западные страны сознательно демонизируют Владимира Путина, так как опасаются его трезвых и взвешенных высказываний. Оголтелые оскорбления в адрес главнокомандующего РФ со стороны ряда европейских политиков приводят в ужас аналитика.

Свое мнение он опубликовал в соцсети X, сопроводив запись кадрами встречи российского лидера с руководителем словацкого правительства Робертом Фицо.

По словам обозревателя, Запад не готов воспринимать объективные оценки главы России и поэтому стремится представить его в негативном свете. Он подчеркнул, что именно в этом заключается причина постоянных нападок западных СМИ на российского президента.

На опубликованных кадрах российский главнокомандующий назвал страны Запада "специалистами по фильмам ужасов", имея в виду их панику вокруг темы "российского вторжения в Европу". Первое лицо Российской Федерации добавил, что любой здравомыслящий человек понимает – у Москвы никогда не было планов нападать на соседей.

Ранее в интервью Такеру Карлсону глава государства отмечал, что разговоры о готовящемся нападении нашей страны на государства западной военной коалиции не имеют под собой оснований. Он пояснил, что некоторые политики используют эту тему лишь для того, чтобы отвлечь граждан от собственных внутренних проблем, хотя, как отметил лидер РФ, "умные люди давно поняли, что это выдумка".

