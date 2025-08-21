Бессент: Путин согласился подождать 15 минут звонок Трампа

Беседу двух лидеров продолжают "разбирать по косточкам"

В американском экспертном сообществе обратили внимание на необычный эпизод во время телефонной беседы российского главнокомандующего и хозяина вашингтонской администрации.

Глава Минфина Штатов Скотт Бессент сообщил, что Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка Дональда Трампа после его переговоров с киевским верховодом Владимиром Зеленским и лидерами стран еврообъединения.

Глава Белого дома отправил своему российскому коллеге сообщение о том, что хочет с ним созвониться. По словам чиновника, наш президент согласился подождать немного, а в противном случае предложил продолжить разговор на следующий день.

Американский чиновник отметил, что сам факт ожидания созвона свидетельствует о готовности Москвы поддерживать контакт с Овальным кабинетом и стремлении властей РФ к диалогу.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны и длился около сорока минут. В ходе общения первые лица двух ведущих государств обсудили итоги переговоров в Белом доме, высказались за продолжение прямых контактов между делегациями РФ и Незалежной и затронули вопрос возможного повышения уровня делегатов в переговорном процессе.

