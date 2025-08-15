CNN: лидеры ЕС будут наблюдать за встречей Путина и Трампа с тревогой

Европейские политики следят за каждым шагом двух президентов

Реакция западных политиков на предстоящую встречу президентов России и США оказалась крайне напряженной. Как сообщает телеканал CNN, в европейских столицах с обеспокоенностью и даже страхом наблюдают за подготовкой саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет сегодня вечером, 15 августа, на Аляске.

По словам эксперта Международного института стратегических исследований Найджела Гулд-Дэвиса, для европейских политиков эта встреча имеет крайне высокий политический вес. Он отметил, что многие будут "наблюдать издалека и с тревогой", пытаясь понять, к чему приведет диалог между двумя мировыми лидерами.

В свою очередь, ранее глава немецкого правительства Фридрих Мерц срочно провел онлайн-совещание, посвященное украинскому вопросу. Его цель – согласовать единую позицию западных стран перед переговорами в Анкоридже. В Берлин для участия в обсуждении приезжал и Владимир Зеленский.

На фоне приближающейся встречи эксперты не исключают неожиданных поворотов, которые могут поколебать баланс интересов между США, Россией и Европой. Именно это и вызывает у западных политиков настоящую нервозность.

К слову, ранее стало известно, что Киев выбрал жертву к встрече Путина и Трампа на Аляске.