Wirtualna Polska: ВС РФ начали использовать новое оружие против дронов

Техника уже успела зарекомендовать себя в работе

Украинские источники утверждают, что российские войска начали использовать в зоне СВО новое загадочное оружие против дронов – лазерные системы ПВО. До этого их применяли только в условиях полигонов. По сообщениям западных СМИ, Россия – одна из немногих стран, имеющих в арсенале подобное вооружение.

Украинские эксперты утверждают, что лазерные системы ПВО хорошо зарекомендовали себя в борьбе с беспилотниками и могут поспособствовать развитию других средств противовоздушной обороны.

"О загадочной российской системе известно немного. Согласно имеющейся информации, новое оружие имеет выходную мощность от 10 до 20 кВт и поражает указанную цель за 10 секунд. Это система ближнего действия, которая уничтожает объекты противника на дальности до 1,5 км и ослепляет противника на дальности примерно до трех километров", – указывают польские журналисты.

Основное преимущество подобных систем – минимальная стоимость одного выстрела. В отличие от ракет, запуск которых может достигать сотен тысяч долларов за штуку, лазеру хватает только электроэнергии – цена одно запуска доходит до пары долларов. Также лазерное оружие сложно вывести из строя или перехватить.