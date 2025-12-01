Стратегия альянса с "превентивным ударом" по РФ встретила резкое осуждение

Новый план Североатлантического альянса, рассматривающего возможность для более агрессивной позиции против России, является лишенным здравого смысла, считает лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо.

Как считает Филиппо, альянс оправдывает свое "наступление" – НАТО будет достаточно одного предлога, чтобы развязать войну с Россией. Лидер партии правого толка считает план альянса "полным безумием".

Таким образом Филиппо отреагировал на заявления председателя военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне: тот сообщил, что альянс рассматривает возможность "упредительного удара" по РФ в ответ на предполагаемую агрессию.

Итальянский адмирал уточнил, что НАТО может применит соответствующий способ реагирования в случае кибератак, саботажа и нарушения воздушного пространства БПЛА. При этом он признал, что такой вариант оказывается за рамками "обычного способа мышления" внутри альянса. А применение подобной стратегии осложняется "юридическими сложностями".

Ранее сообщалось, что Россия могла уничтожить высших офицеров НАТО в Сумах, атаковав военную цель "Цирконом". В Киеве подтвердили ракетный удар. В НАТО, между тем, выступили с достаточно сдержанной реакцией, выразив "обеспокоенность". Информация о жертвах среди офицерского состава альянса отсутствовала.