FT: убитая инфраструктура мешает быстрой переброске НАТО на восток

FT: план по быстрой переброске НАТО на восток потерпел крах
Фото: commons.wikimedia.org
На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца

Мосты, требующие ремонта, а также разнящиеся колеи железнодорожных путей с бюрократической волокитой станут главным препятствием для оперативной переброски армии в Европе, сообщает Financial Times.

Еще один затормаживающий процесс фактор – необходимость в пересечении стран, которые не находятся в состоянии боевых действий. Поэтому командующие будут вынуждены соблюдать таможенные правила.

Одним из примеров является отправка танков в Румынию из Франции – как оказалось, кратчайший путь по суше через ФРГ оказался неудачным из-за проблем с таможней. В итоге Париж отправил боевую технику по Средиземному морю.

Однако европейские чиновники уже медленно работают над устранением этой проблемы, создавая "военный Шенген" для стандартизации правил перемещения. 

В 2024 году обрушился участок дрезденского моста длиной 100 метров. В Германии вопрос состояния мостов имеет особое значение, учитывая, что в стране размещается основной контингент НАТО.

Сегодня на переброску сил из стратегических портов Западной Европы в сторону границ с Россией или Украиной уходит порядка 45 дней, подсчитали в ЕС. Ключевая цель – сократить этот срок до пяти или трех дней.

Европейским властям, к тому же, предстоит тщательно изучить стандарты дорожной инфраструктуры – туннели недостаточно широки для военной техники. А по наклонной дороге тяжелый груз может попросту свалиться.

О мешающей быстрой переброске техники бюрократической машине ранее сообщал Euractiv: в материале говорилось, что для сухопутного перемещения необходимо разрешение каждой из транзитных стран.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
По теме

MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"

Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей