FT: убитая инфраструктура мешает быстрой переброске НАТО на восток

На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца

Мосты, требующие ремонта, а также разнящиеся колеи железнодорожных путей с бюрократической волокитой станут главным препятствием для оперативной переброски армии в Европе, сообщает Financial Times.

Еще один затормаживающий процесс фактор – необходимость в пересечении стран, которые не находятся в состоянии боевых действий. Поэтому командующие будут вынуждены соблюдать таможенные правила.

Одним из примеров является отправка танков в Румынию из Франции – как оказалось, кратчайший путь по суше через ФРГ оказался неудачным из-за проблем с таможней. В итоге Париж отправил боевую технику по Средиземному морю.

Однако европейские чиновники уже медленно работают над устранением этой проблемы, создавая "военный Шенген" для стандартизации правил перемещения.

В 2024 году обрушился участок дрезденского моста длиной 100 метров. В Германии вопрос состояния мостов имеет особое значение, учитывая, что в стране размещается основной контингент НАТО.

Сегодня на переброску сил из стратегических портов Западной Европы в сторону границ с Россией или Украиной уходит порядка 45 дней, подсчитали в ЕС. Ключевая цель – сократить этот срок до пяти или трех дней.

Европейским властям, к тому же, предстоит тщательно изучить стандарты дорожной инфраструктуры – туннели недостаточно широки для военной техники. А по наклонной дороге тяжелый груз может попросту свалиться.

О мешающей быстрой переброске техники бюрократической машине ранее сообщал Euractiv: в материале говорилось, что для сухопутного перемещения необходимо разрешение каждой из транзитных стран.