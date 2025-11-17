Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

В западной военной коалиции все громче звучат тревожные заявления – риторика становится более воинственной, и в Европе активно раздувают тему возможного столкновения с Россией. Новый виток напряжения вызвало интервью руководителя главного оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса, где он фактически признал: европейские державы оказались на пороге большого конфликта.

По словам министра, некоторые эксперты уверены, что прошедшее лето может оказаться последним относительно спокойным. Он подчеркнул, что началом масштабных боевых действий с Россией ранее называли 2029 год, но теперь речь идет уже о 2028-м, а отдельные военные историки и вовсе намекают, что мирный период закончился в принципе.

"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году (…) А некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", – объявил немецкий военный.

Руководитель оборонного министерства ФРГ снова заговорил о необходимости срочно усиливать и перевооружать армии западной военной коалиции, готовя их к потенциальному противостоянию с Россией. Тон его высказываний лишь подлил масла в огонь и усилил ощущение, что альянс сознательно нагнетает обстановку.

Москва не раз указывала на то, что НАТО ведет беспрецедентную военную активность у российских границ, прикрываясь словами о "сдерживании". Российская сторона подчеркивает: наша страна никому не угрожает, но оставлять без реакции опасные действия блока не намерена. При этом Москва открыта к диалогу, но только на равных условиях – и настаивает, что Европе пора отказаться от курса, который ведет к милитаризации целого континента.

