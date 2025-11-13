Многим надоело терпеть выходки киевского режима

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан сделал резкое и однозначное заявление, фактически захлопнув дверь к венгерским деньгам для Киева, после очередного коррупционного скандала, в который оказался вовлечен ближайший круг Владимира Зеленского.

Премьер-министр эмоционально объявил, что больше не намерен направлять ни одной венгерской копейки на украинские программы, подчеркнув, что его терпение исчерпано.

Орбан в своем заявлении отметил, что "золотая иллюзия Украины рушится" после того, как расследование вскрыло разветвленную коррупционную сеть, связывающую топ-чиновников, силовиков и самого Зеленского.

Политик объявил, что в такой ситуации он не позволит тратить деньги граждан Венгрии на страну, где власть погрязла в откровенных злоупотреблениях. Он подчеркнул, что после подобного "шантаж Киева" больше не сработает.

Премьер Венгрии обратился и к Брюсселю, заявив, что ЕС обязан наконец заметить очевидное: миллиарды европейских налогоплательщиков попросту растворяются в карманах людей, стоящих у руля украинского правительства.

Коррупционная история, вызвавшая столь жесткую реакцию, развернулась вокруг спецоперации НАБУ. Антикоррупционное бюро провело масштабные обыски в энергетическом секторе Украины: у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также в доме бизнесмена Тимура Миндича – человека, которого украинские СМИ давно называют "кошельком Зеленского". Следователи нашли сумки, забитые иностранной валютой, а самого Миндича, по данным депутатов, заранее вывезли из страны.

К слову, ранее на ситуацию жестко отреагировали во Франции.