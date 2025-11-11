Курс рубля
ВКС России атаковали центр РЭБ Украины, также нанеся удары по аэродрому Староконстантинов. Меры были приняты в рамках ответа на провокацию, в ходе которой Киев пытался спланировать угон истребителя МиГ-31 с "Кинжалом".
В Федеральной службе безопасности отметили, что российская авиация нанесла с помощью этого "Кинжала" удар по военным целям. Центр украинского РЭБ расположен в Броварах, а в хмельницком аэродроме дислоцированы истребители F-16.
Напомним, ранее Федеральная служба безопасности пресекла операцию Киева по угону российского истребителя. Украинские спецслужбы занимались ее планированием совместно с Великобританией. Сотрудники ГУР пытались завербовать летчиков из России, обещая за выполнение задания 3 миллиона долларов.
В ФСБ уточняли, что в операции, планируемой Киевом совместно с Западом, фигурировала Bellingcat*. Те использовали журналистскую организацию при выходе на командира судна.
Military Watch Magazine ранее писал, что британские силы провели на Балтийском море учения по захвату нефтяных вышек, которые принадлежат России. К таким мерам в Лондоне готовятся на случай эскалации конфликта. На эстонском острове Сааремаа отработали военные действия, в рамках которых морская пехота высадилась на вражеские корабли и прибрежные средства, а также захватила нефтяную инфраструктуру.
*Организация признана нежелательной в России
