Киев намеревался завербовать российских летчиков для реализации плана

Киев совместно с Лондоном совершал подготовку к масштабной провокации, в рамках которого планировался угон истребителя МиГ-31 вместе с "Кинжалом". Об этом сообщили в ФСБ.

По данным российских спецслужб, ГУР Минобороны Украины намеревалось совершить вербовку летчиков из России с обещанием выплатить 3 млн долларов.

Угнанный самолет украинские спецслужбы собирались перенаправить в румынский город Констанца – где "МиГ" могли сбить с помощью противовоздушной обороны.

До этого лидер российский дипломатии Сергей Лавров отмечал, что "знает наверняка" о помощи Великобритании Киеву в планировании и подготовке подобных провокаций. Однако российские спецслужбы о них осведомлены и периодические демонстрируют "истинное лицо" авторов этих операций.

В МИД также пообещали, что Москва заставит "очень серьезно пожалеть" тех, кто готовит провокационные действия.