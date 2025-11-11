ФСБ сорвала операцию Украины и Британии по угону МиГ-31 с "Кинжалом"

ФСБ сорвала операцию Украины и Британии по угону МиГ-31 с "Кинжалом"
МиГ-31. Фото: wikimedia.org
Киев намеревался завербовать российских летчиков для реализации плана

Киев совместно с Лондоном совершал подготовку к масштабной провокации, в рамках которого планировался угон истребителя МиГ-31 вместе с "Кинжалом". Об этом сообщили в ФСБ.

По данным российских спецслужб, ГУР Минобороны Украины намеревалось совершить вербовку летчиков из России с обещанием выплатить 3 млн долларов.

Угнанный самолет украинские спецслужбы собирались перенаправить в румынский город Констанца – где "МиГ" могли сбить с помощью противовоздушной обороны.

До этого лидер российский дипломатии Сергей Лавров отмечал, что "знает наверняка" о помощи Великобритании Киеву в планировании и подготовке подобных провокаций. Однако российские спецслужбы о них осведомлены и периодические демонстрируют "истинное лицо" авторов этих операций.

В МИД также пообещали, что Москва заставит "очень серьезно пожалеть" тех, кто готовит провокационные действия.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Лавров впал в немилость Путина? В Кремле ответили на неудобный вопрос

Западная пропаганда продолжает тиражировать слухи

Вloomberg: поддержка Украины в Польше дала трещину

Уровень поддержки граждан из соседней страны рухнул практически в два раза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей