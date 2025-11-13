"ВО": НАТО отработало авиаудары в 50 км от границы с Россией

Альянс провел учения в небе над Эстонией

Над Эстонией НАТО провели учения с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения – Boeing E-3A Sentry, который был разработан на базе авиалайнера Boeing 707. А в 50 км от границы с Российской Федерацией прошла отработка ударов, которые наносил стратегический бомбардировщик B-52.

Судя по данным сервиса Flightradar24, "Стратосферную крепость" прикрывали британские истребители.

Активизировавшийся альянс мог таким образом провести подготовительные мероприятия к ракетным ударам по России. В-52 входит в костяк ядерной триады США и потенциально может нести ядерное оружие на борту. Этот самолет является основным среди дальней бомбардировочной авиации Штатов.

Такие маневры Запад проводит у границ с Россией не в первый раз. В феврале В-52 в сопровождении авиации НАТО также наблюдали над Эстонией.

До этого в Politico сообщали, что Британия репетирует военные действия в Арктике, отрабатывая гипотетические цели по РФ, если та вдруг решит "развязать враждебную деятельность" у порога страны. А в рамках учений лидерам стран Северной Европы предложили проанализировать порядок действий с отслеживанием "пророссийских гражданских беспорядков в приграничной стране".