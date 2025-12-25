Гордон заявил, что не видит ничего плохого в браке с 23-летней девушкой

"Кому какое дело?": Гордон оправдался за брак с 23-летней девушкой
Фото: АГН Москва
Ведущий женился в восьмой раз

61-летний Александр Гордон, как оказалось, женился в шестой раз: его избранницей стала 23-летняя Алина Михайлова, уроженка Томска. Телеведущего общественное мнение не слишком волнует – он относится ко всему спокойно и считает, что в жизни у каждого есть право на счастье.

"Я ничего плохого своим женам не делал и не оставлял. Кому какое дело?" – философски рассудил журналист в беседе с Антоном Красовским.

Кстати, как оказалось, Александр знает свою супругу уже четыре года (это время они встречались с перерывом во время расставания). А родители одобрили выбор Алины – даже намеревались приехать на свадьбу.

Сам Александр заявляет, что не пытается придать отеческие нотки в этих отношениях – к наставничеству он в браке не стремится. А сама Алина, кстати, призналась Красовскому, что временами в отношениях с Гордоном ей бывает нудно. Хотя в душе, утверждает девушка, Александр юн. 

Кстати, Александр признавался, что из-за своей политической позиции подумывал отказаться от паспорта США. Но сделать это оказалось непросто: перестать быть гражданином Америки – весьма непростая юридическая процедура. Существует налог на выход – он составляет целую треть имущества человека. Поэтому делать это крайне невыгодно, говорил Гордон.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

