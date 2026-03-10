Пьеха раскрыл, как поборол зависимость: "К 35 годам я имел много опыта"

Стас Пьеха вспомнил свой жуткий путь : "Прошел реанимации, клиники и детоксы"
Стас Пьеха. Фото: АГН Москва
Уже в 34-летнем возрасте певец пережил инфаркт

Стас Пьеха никогда не скрывал своей зависимости: в молодости он употреблял запрещенные вещества и долгое время не мог выкарабкаться. Семья решила его изолировать и отправить на лечение к клинику. Последствия давнего образа жизни были ужасающими: в 34 года Пьеха перенес инфаркт.

Ныне Стас ведет здоровый образ жизни. К 35-ти годам у него был опыт, неприменимый в обычной жизни.

"К 35 годам я имел много опыта, опыта неприменимого в обычной жизни. Я прошел реанимации, клиники, реабилитации, детоксы, кустарную медицину, шаманов и т.д", – приводит "Звездач" его слова.

Из этой истории кстати, вырос бизнес – в 2019-м появилась наркологическая клиника, формальным учредителем в которой выступает мама певца Илона Броневицкая. За 2022-й клиника заработала 42 млн рублей выручки (правда, 41,7 млн ушли на расходы).

В 2023-м оборот составил порядка 44 млн рублей. А спустя год он вырос уже до 81 миллиона рублей.

Кстати, в 2024-м Стас признавался, что употреблял запрещенные вещества из-за постоянного давления (причиной была публичность его семьи), о чем рассказывал на "ДаДа – НетНет". Пьеха остро реагировал на сообщения о том, что "вышел из-под бабкиной юбки".

А чтобы помочь ему побороть зависимость, родня перестала выпускать его из дома. Большую моральную поддержку оказала мама – она смогла достучаться до сына, и он начал жизнь с чистого листа.

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник
