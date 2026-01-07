Стас Пьеха сделал признание о редком общении с сыном

"Отец вообще не нужен": Стас Пьеха сделал признание об общении с сыном
Стас Пьеха. Фото: соцсети
Артист решил рассказать все, как есть

Известный российский исполнитель Стас Пьеха честно рассказал, что живет в Москве, тогда как его бывшая супруга Наталья Горчакова вместе с сыном Петром находится в Санкт-Петербурге. В связи с этим артист присутствует в жизни наследника лишь эпизодически, но это его не смущает.

Пьеха дал понять, что не видит себя в роли классического отца. Он объяснил, что старается интересоваться делами сына, выслушивать его и помогать материально, но считает только такую скромную форму участия своим максимально возможным вкладом в жизнь наследника.

У знаменитости также спросили, как бы он отнесся к тому, если бы сын захотел жить вместе с ним. Певец честно ответил, что ему было бы крайне сложно пустить кого-то в свое личное пространство и полностью изменить уклад жизни, к которому он привык.

При этом артист признался, что задумывается о будущем и боится остаться в полном одиночестве в зрелом возрасте. Однако на данный момент в его внутреннем восприятии семьи фигура отца не является обязательной в жизни ребенка.

"В моей семейной системе отец вообще не нужен", – неожиданно объявил он.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

