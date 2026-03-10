Ученые раскрыли, как простая диета защищает кости лучше строгих ограничений

Ученые раскрыли, как простая диета защищает кости лучше строгих ограничений
Фото: freepik.com
Средиземноморский рацион оказался полезен не только для сердца

Средиземноморская диета, кроме известной всем пользы в защите сердца и сосудов, снижении риска диабета, ожирения, рака, влияет также и на здоровье костей. Такой вывод сделали ученые Университета Честера в Великобритании после исследования.

Эта диета включает оливковое масло, овощи, фрукты, рыбу и молочные продукты. Со строгим ограничением в калорийности маркеры разрушения костной ткани стабильно идут вверх.

Так, по итогам анализа 30 исследования (14 рандомизированных и 16 наблюдательных), где приняли участие свыше полумиллиона взрослых, ученые выяснили, что плотность костной ткани почти не меняется под влиянием средиземноморской, высокобелковой, низкоуглеводной и кетогенной диеты.

Однако средиземноморская диета понижает риск переломов на 5%, что довольно существенно. А вот при резком снижении калорийности и строгих ограничениях в питании маркеры резорбции (разрушения) повышаются – организм быстрее теряет костную ткань, передает портал "Ридлайф.ру".

Средиземноморская диета включает множество фруктов и овощей, цельных зерен и бобовых. Обновление костей поддерживается за счет кальция, магния, витамина K, калия, полифенолов и противовоспалительных веществ.

Фактически, отмечает возглавлявший исследовательскую группу доктор Канакис, эта диета – простой способ снизить риск переломов даже для тех, кто сидит на диете.

Ранее ученые объяснили, чем опасна кето-диета для печени и обмена веществ.

Источник: MDPI ✓ Надежный источник

