Дэвис: Трамп запаниковал из-за проблем с операцией против Ирана

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Вокруг ситуации на Ближнем Востоке нарастает напряжение, и на этом фоне в США начали звучать жесткие заявления о положении американского президента. По мнению некоторых экспертов, развитие конфликта с Ираном идет совсем не так, как рассчитывали в вашингтонской администрации.
Известный военный аналитик Дэниел Дэвис уверен, что Дональд Трамп начал осознавать сложность происходящего и испытывает огромные трудности. Он заявил, что политик потихоньку уже начинает паниковать.
Эксперт объявил Вашингтону дурные новости: проблема заключается в том, что у американцев нет очевидного и эффективного сценария быстрой победы. Аналитик подчеркнул, что возможность наземной операции против Тегерана выглядит крайне сомнительной, а потому добиться стремительного разгрома противника практически невозможно.
"Президент Трамп в отчаянии и панике!", – заявил аналитик.
Ранее американский лидер выступил с резким предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что если Иран попытается перекрыть потоки нефти через Ормузский пролив, Белый дом ответит ударами, которые окажутся в "двадцать раз мощнее нынешних".
К слову, ранее на Западе запаниковали после срочного звонка Трампа Путину.
Ситуация может выйти из-под контроля
Киевский верховод перешел красную линию