Дэвис: Трамп запаниковал из-за проблем с операцией против Ирана

Белый дом затеял авантюру, которая дорого может ему обойтись

Вокруг ситуации на Ближнем Востоке нарастает напряжение, и на этом фоне в США начали звучать жесткие заявления о положении американского президента. По мнению некоторых экспертов, развитие конфликта с Ираном идет совсем не так, как рассчитывали в вашингтонской администрации.

Известный военный аналитик Дэниел Дэвис уверен, что Дональд Трамп начал осознавать сложность происходящего и испытывает огромные трудности. Он заявил, что политик потихоньку уже начинает паниковать.

Эксперт объявил Вашингтону дурные новости: проблема заключается в том, что у американцев нет очевидного и эффективного сценария быстрой победы. Аналитик подчеркнул, что возможность наземной операции против Тегерана выглядит крайне сомнительной, а потому добиться стремительного разгрома противника практически невозможно.

"Президент Трамп в отчаянии и панике!", – заявил аналитик.

Ранее американский лидер выступил с резким предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что если Иран попытается перекрыть потоки нефти через Ормузский пролив, Белый дом ответит ударами, которые окажутся в "двадцать раз мощнее нынешних".

К слову, ранее на Западе запаниковали после срочного звонка Трампа Путину.